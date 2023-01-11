وزير الدفاع التركي يؤكد لنظيره الأوكراني ضرورة وقف إطلاق النار

شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، على ضرورة التوصل لإعلان فوري لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف.

وأصدرت وزارة الدفاع التركية، بيانا قالت فيه، إن أكار أكد خلال الاتصال على ضرورة "إعلان فوري لوقف إطلاق النار من أجل تجنب المزيد من الخسائر في الأرواح"، مشيرا إلى استمرار مساعي تركيا من أجل إرساء السلام بالمنطقة، ومؤكدا أهمية استمرار صفقة الحبوب، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

يذكر أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، كان قد أكد، أمس الثلاثاء، أن بلاده تعتقد أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستنتهي على طاولة المفاوضات.

وقال تشاووش أوجلو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الجنوب أفريقية، ناليدي باندور، ردا على سؤال لمراسل "سبوتنيك"، حول الأزمة الأوكرانية: "نحن ملتزمون بتحقيق السلام ووقف إطلاق النار.. هدفنا هو السلام العادل"، مضيفا: "نعتقد أن هذه العملية العسكرية ستنتهي على طاولة المفاوضات، ولهذا السبب نبذل جهدا كبيرا في هذا الاتجاه".

وذكر وزير الخارجية التركي، أن روسيا أعربت، العام الماضي، عن استعدادها للانخراط في مفاوضات، كما اقترحت أوكرانيا خطة مكونة من 10 نقاط، لافتاً إلى دعم تركيا الحوار بين الطرفين ومستعدة للعب دور في هذه العملية.