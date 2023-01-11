النقض تؤيد السجن المؤبد لبلطجى حلوان قاتل شهيد الشهامة داخل السوق

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على المتهم الشهير بـ"بلطجي حلوان"، لارتكابه جناية قتل مواطن عمدا بسبب شهامته ودفاعه عن أشخاص آخرين داخل سوق بمدينة حلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم السيد إبراهيم، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري وأحمد الشوربجي، في الطعن رقم 8300 لسنة 89 ق.

وكانت محكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز، قضت في 6 ديسمبر 2018، بمعاقبة المتهم "م.خ" بالسجن المؤبد عما أسند إليه.

وأسندت تحقيقات النيابة العامة للمتهم في القضية رقم 22727 لسنة 2011 جنايات حلوان، بأنه أعد سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وتوجه يوم 23 مارس 2011 إلى الشقيقين "م.أ.أ" و"م.أ.أ" بمكان عملهما في السوق منتويا قتلهما، حيث اشتهر عنه ترويع وتهديد جيرانه وفرض الإتاوات.

وحال وصول المتهم إلى الشقيقين، ونشوب مشاجرة لرفض المجني عليهما دفع الإتاوة، أشهر المتهم سلاحه الناري، فتدخل المجني عليه "م.ف" للحيولة دون وقوع الجريمة، ومحاولة منه لفض المشاجرة؛ فوقف بينهم وكشف عن صدره متصدرا للمتهم طالبا أن يصوب نحوه بدلا من الشقيقين كي يثني المتهم عما انتواه من نية إزهاق روحهما، فدفعه المتهم أرضا حتى لا يكون حائلا بينه وبين الشقيقين.

وأضافت التحقيقات أنه عندما حاول المجني عليه النهوض مجددا أطلق المتهم عيارا ناريا صوبه قاصدا إزهاق روحه؛ فأحدث به إصابة بصدره تسببت في تهتك الرئة والنزيف حتى الموت، ثم أعاد المتهم حشو سلاحه لتهديد الحضور حتى يتمكن من الفرار.

وبإبلاغ مباحث قسم شرطة حلوان، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبسؤاله عن سلاحه المستخدم في الواقعة أقر بأنه تخلص منه بإحدى الأماكن الصحراوية.