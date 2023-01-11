الطقس يفاجئ لاعبي ريال مدريد في الرياض

خاض فريق ريال مدريد، مرانه الأخير مساء الثلاثاء، على ملعب نادي النصر السعودي، استعدادًا لمواجهة فالنسيا.

ريال مدريد سيواجه فالنسيا، مساء غداً الأربعاء، في نصف النهائي الأول لكأس السوبر الإسباني على ملعب الملك فهد الدولي، بالسعودية.

وفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو، اختتم الفريق الملكي تحضيراته لمواجهة الخفافيش، في أجواء باردة في العاصمة السعودية الرياض، وسط درجة حرارة حوالي 10 درجات مئوية.

وتفاجئ اللاعبين الذين خاضوا منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، من الفارق في درجات الحرارة بين العاصمة القطرية الدوحة الحارة، والتي كانت تتجاوز الـ 20 درجة مئوية والرياض الباردة للغاية.

خاصة أن الدوحة على وجه التحديد تقع على بعد أكثر من 500 كيلومتر من الرياض، لكن هناك فارق كبير في درجة الحرارة.

وأكد التقرير أن التغيرات المناخية لن تؤثر على أداء لاعبي ريال مدريد، لأنهم معتادون على هذه الأجواء في إسبانيا.

يذكر أن برشلونة سيواجه ريال بيتيس، مساء يوم الخميس، في نصف النهائي الأخر.