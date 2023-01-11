 البنك المركزي الصيني يشجع البنوك على تقديم قروض في الخارج باليوان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البنك المركزي الصيني يشجع البنوك على تقديم قروض في الخارج باليوان

البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني
د ب أ
نشر في: الأربعاء 11 يناير 2023 - 10:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 يناير 2023 - 10:03 م

قال بيان صادر عن بنك الشعب (المركزي) الصيني ووزارة التجارة الصينية، إن البنك يشجع البنوك على تقديم قروض في الخارج باليوان الصيني لتلبية الاحتياجات المالية والاستثمارية العابرة للحدود للشركات الصينية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الصين تأمل في أن تعطي الشركات المؤهلة الأولوية لقروض اليوان في تمويل مشروعاتها الخارجية.

وتسعى الحكومة لدعم الشركات الصينية في توسعاتها الخارجية باستخدام اليوان وتسهيل حركة التجارة والاستثمار للصين مع دول العالم.

كما تشجع الصين البنوك على تقديم المزيد من الأدوات المالية باليوان للشركات.

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