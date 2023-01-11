 هيثرو: إعادة فرض اختبارات كورونا على المسافرين تهدد بتقويض الانتعاش بحركة السفر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هيثرو: إعادة فرض اختبارات كورونا على المسافرين تهدد بتقويض الانتعاش بحركة السفر

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 11 يناير 2023 - 11:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 يناير 2023 - 11:17 ص
أفاد مطار "هيثرو" في لندن بتسارع وتيرة الانتعاش في حركة السفر خلال عيد الميلاد (الكريسماس)، وحذر في الوقت نفسه من أن إعادة فرض فحوص كورونا كشرط للسفر من شأنها تقويض هذا الانتعاش.

وأضاف المطار اليوم الأربعاء، إلى عدم تحقق المخاوف بشأن قدرة المطار على التعامل مع ارتفاع عدد الرحلات الجوية، خلال فترة الأعياد، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وساعد ذلك على تحفيز حركة المسافرين على مدار العام لتسجل 61.6 مليون راكب، أو 76% من المستويات التي كانت عليها قبل الجائحة.

وكانت هذه أكبر زيادة في أوروبا، مما وضع مطار "هيثرو" على المسار نحو استعادة وضعه كأكثر مطارات المنطقة ازدحاما.

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