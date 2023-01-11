المالية: الاستغناء عن عدد من المستشارين بالوزرات والمصالح الحكومية

قال الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية، إن موازنة الدولة الجديدة قررت الاستغناء عن عدد من المستشارين بالوزارات والمصالح الحكومية، في إطار سياسة التقشف التي تنتهجها الدولة خلال السنوات الأخيرة، موضحا أنه لن يبقي علي أحد سوي من يكلفون بعمل في المصلحة ولا غني عنه لسد عجز العمل في إطار عدم تعيين وظائف جديدة بالدولة.

جاء ذلك خلال افتتاح نائب وزير المالية لمبني المديرية المالية بمحافظة أسيوط بعد تجديده ودعمه، بحضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط.

وأوضح أبوعيش، أن جميع الصناديق الخاصة أصبحت تخضع لميزانية الدولة تحت إشراف وزارة المالية، في إطار التحول الرقمي لضبط الحد الأقصي لموظفي الدولة بكل مستوياتهم، مشيرا إلى أنه في الوقت الأخير أصبح لا أحد خارج الإطار الرقمي في صرف الماليات.

وعن ارتفاع سعر الدولار صباح، أمس، أوضح نائب وزير المالية أن الدولار سلعة مثل أي سلعة تأثرت بالمتغيرات التي شهدها العالم بسبب الحروب والمتغيرات، مشيرا إلى أنه قرر دعم المشروعات الصغيرة، بالتنسيق بين البنوك والمحافظات وذلك بقروض ميسرة لدعم هذه المشروعات.

وأشار نائب وزير المالية إلى أننا استخرجنا نظاما مميكنا من وزارة المالية يتحكم في نظام الصرف للقضاء علي الايصالات الورقية الحمراء والصفراء، موضحا أن المشكلة في التنفيذ على أرض الواقع بسبب الموظفين غير المؤهلين، قائلا «مازلنا نطبق نظاما ورقيا في بعض المنشآت تحسبا لحدوث خلل في النظام الإلكتروني».