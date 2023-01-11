 محلل روائي: كتابات أحمد خالد توفيق ركيكة وصادمة وغير مبهرة - بوابة الشروق
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محلل روائي: كتابات أحمد خالد توفيق ركيكة وصادمة وغير مبهرة

أحمد خالد توفيق
أحمد خالد توفيق
خالد حسام الدين
نشر في: الأربعاء 11 يناير 2023 - 7:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 يناير 2023 - 7:14 ص

قال إبراهيم فرغلي، محلل روائي، إنه تقرب من الكاتب أحمد خالد توفيق في فترة ما قبل وفاته ورأي أن كتابته لم تكن مبهر له، بالإضافة إلى أن جزء من كتابته كانت "ركيكة"، وفق وصفه.

وأوضح "فرغلي"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأدب هو لغة عربية صحيحة، كما أنه صارم مع الكتاب بخصوص اللغة، ويجب أن تكون صحيحة ومحكمة، وهذا لم يحدث في كتابات أحمد خالد توفيق، منوهًا إلى أن كتابات توفيق ضمت اقتباسات لا تتماشى مع السياق.

وأوضح أن كتابات الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق من الناحية الفنية صادمة، وتجربته كانت للشباب، إذ أنه صنع جمهور يمكن وصفه بـ"الالترس" في الأدب، مشددًا على أن اعتمد في كتابته على تعريب الأدب الغربي.

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