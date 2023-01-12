نائب محافظ قنا يتفقد مشروعات حياة كريمة في قرية بخانس

أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لعدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة التي يجري تنفيذها بقرية بخانس التابعة لمركز أبوتشت، للاطمئنان على معدلات تنفيذ تلك المشروعات.

وأشار عمر إلى الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات بنسبة 100%، الخاصة بمجمع الخدمات، وجاري الانتهاء من توصيل مرافق (الكهرباء، المياه، الصرف)، ومن المقرر تسليمه للجهات المختصة تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى به خلال الفترة المقبلة.

وتابع عمر أعمال التشطيبات النهائية بوحدة طب الأسرة بالقرية، لافتا إلى تنفيذ وحدة طب الأسرة طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل، الذي من المقرر تطبيقه بمحافظة قنا خلال المرحلة الثانية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل المرافق حتى يتسنى لمديرية الصحة استلام المبنى وبدء العمل به.

وتفقد نائب المحافظ الأعمال الإنشائية بمركز تنمية الأسرة والطفل، مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والانتهاء من تنفيذه في أقرب وقت ممكن، تمهيدا لتسليمه إلى مديرية التضامن الاجتماعي التي سوف تتولى تأثيث المركز، تمهيدا لبدء التشغبل التجريبي وتقديم الخدمات للجمهور.