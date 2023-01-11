 البنك الأهلي: حلمي طولان هو من سيحدد صفقاتنا الجديدة - بوابة الشروق
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البنك الأهلي: حلمي طولان هو من سيحدد صفقاتنا الجديدة

الشروق
نشر في: الأربعاء 11 يناير 2023 - 12:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 يناير 2023 - 12:00 م

أكد أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة حلمي طولان، سيكون له وجهة نظر في الصفقات الجديدة التي تتعاقد معها الإدارة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج من الآخر عبر إذاعة شعبي إف ام: "ستُعقد جلسة مع المدير الفني للجديد بعد مباراة الداخلية لتحديد المراكز التي يحتاج لتدعيمها خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "بداية الفريق هذا الموسم بالدوري لم تكن موفقة وقوية مثل الموسم الماضي رغم تدعيمات الفريق لكن من الواضح أن هذه التدعيمات استغرقت وقتاً للانسجام مع الفريق بالإضافة إلى تغيير الجهاز الفني".

وأكمل: "الفترة القادمة ستشهد انسجام بين اللاعبين وبعضها وبين اللاعبين والمدير الفني واستعادة نغمة الانتصارات من جديد وإنهاء الموسم في المركز الذي نطمح له".


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