روسيا: لا آفاق لمفاوضات سلام مع أوكرانيا بسبب مواقفها

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إنه "لا توجد آفاق لمفاوضات سلام مع أوكرانيا لأن القانون في كييف يحظر إجراء حوار مع روسيا والغرب لا يسمح لكييف بإبداء المرونة".

وأضاف بيسكوف في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء: "كانت روسيا مستعدة دائما لحل المشكلات من خلال المفاوضات، وقد قال الرئيس بوتين مرارا وتكرارا إننا ما زلنا مستعدين لذلك"، مشيرا إلى أن تحقيق أهداف بلاده بالوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية هو الخيار المفضل.

وتابع أن "القوانين الأوكرانية تحظر على رئيس أوكرانيا إجراء مفاوضات معنا، كما أن الغربيين لا يميلون إلى السماح لكييف بأي مرونة في هذا الشأن، لذلك يمكن القول إنه لا توجد حاليا احتمالات لعقد مفاوضات".

وفي ما يتعلق بالتقدم الذي تحرزه القوات الروسية في سوليدار، قال بيسكوف، إن "نجاح العمليات العسكرية سيتحقق عندما تتحقق الأهداف، التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة من العملية العسكرية الخاصة"، منوها في الوقت ذاته بأن النجاح التكتيكي مهم جدا.