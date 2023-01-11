مصطفى الفقي: الرئيس السيسي رجل تقي ولديه نزعة صوفية

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إنه لا يعارض تقديم عمل فني عن الشيخ محمد متولي الشعراوي، مستشهدًا بتقديم مسلسل «إمام الدعاة» من قبل.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن الفنان يحيى الفخراني بإمكانه تجسيد شخصية الشيخ الشعراوي ببراعة، مشددًا على أهمية تقديم الشخصية بما لها وما عليها.

وذكر أن السلبيات من الممكن أن تقدم على أنها خلاف في الرأي دون إساءة، مضيفًا: «الشيخ الشعراوي عليه مجموعة من المآخذ، ولكن يجب أن يكون الانتقاد دون تجريح أو إساءة».

وروى أنه طلب من الكاتب الراحل فرج فودة، التقليل من انتقاد الشعراوي في مقالاته بمجلة «أكتوبر»، لكنه لم يستمع لنصيحته، قائلًا: «قلت له خِف على الشعراوي، لأن رصيده أكبر مني ومنك واسم كبير، وإيمان الناس به شديد جدًا».

ونوه أن «الفكرة الدينية حساسة جدًا لدى المصريين»، مضيفًا في سياق متصل: «يعجبني في الرئيس السيسي أنه رجل تقي نقي، وأعتقد أن لديه نزعة صوفية لأنه شديد الإيمان بالله، ولذلك يتعامل مع المشكلات اليومية والتفاصيل بهدوء».