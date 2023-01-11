الصين تبقي على رسوم الإغراق على واردات الحبوب المقطرة الأمريكية

تعتزم الصين، الإبقاء على رسوم الإغراق المفروضة على وارداتها من الحبوب المقطرة من الولايات المتحدة منذ 2017، وأغلقت أهم سوق أمام المنتجين الأمريكيين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن قرار تمديد الرسوم جاء بعد مراجعة الحكومة الصينية لملف الواردات عقب انتهاء أجل تلك الإجراءات اليوم الأربعاء، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من غد الخميس ولمدة 5 سنوات أخرى، بحسب بيان وزارة التجارة الصينية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن بيان الوزارة القول، إن الإغراق والدعم الحكومي لواردات الحبوب المقطرة المنتجة في الولايات المتحدة يمكن أن يستمر ويضر بالمنتجين المحليين إذا تم إلغاء الرسوم.

يذكر أن الصين بدأت التحقيق في إغراق منتجات الحبوب المقطرة الأمريكية للسوق الصينية في عام 2016 بناء على طلب من المنتجين المحليين.

وفرضت رسوم إغراق بنسبة تصل إلى 7ر53% ورسوم دعم بنسبة تصل إلى 17% في عام 2017 ولمدة 5 سنوات.

يذكر أن الحبوب المجففة هي أحد نواتج استخراج الإيثانول من الذرة وتستخدم بشكل أساسي في تغذية الحيوانات، وكان إلغاء الرسوم سيسمح للصين التي كانت في السابق أكبر مشتر لهذه السلعة في العالم، باستئناف استيرادها من الولايات المتحدة وهي أكبر منتج لها.