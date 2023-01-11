مسؤول أمريكي: واشنطن تدعم حاجة اليابان للردع العسكري ضد الصين

كشف مسؤول بارز بوزارة الخارجية الأمريكية، عن دعم الولايات المتحدة جهود اليابان لتشكيل ردع عسكري ضد الصين، وذلك قبل المحادثات الأمنية بين كبار المسؤولين من الجانبين في واشنطن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، عن المسؤول الأمريكي قوله للصحفيين، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن اليابان تحتاج إلى القدرة على توجيه ضربات مضادة.

ومن المتوقع أن يكون تطوير تلك القدرة محور الحوار الأمني الذي سيمتد يوما بين مسؤولين كبار أمريكيين ويابانيين من وزارتي الخارجية والدفاع.

ويسبق اجتماع اللجنة الاستشارية الأمنية الأمريكية –اليابانية، اليوم الأربعاء، زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى واشنطن.

ومن المقرر أن يلتقي كيشيدا بالرئيس جو بايدن بعد غد الجمعة، قادما من كندا ضمن جولة سريعة في معظم دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، بينما يستعد لاستضافة قمة المجموعة في هيروشيما في مايو.

يذكر أن الحكومة اليابانية خصصت مبالغ ضخمة للإنفاق الدفاعي فيما تواجه ما تطلق عليه "التحدي الاستراتيجي غير المسبوق" الذي تمثله الصين.