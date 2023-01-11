محمد عدوية عن دويتو «على وضعنا»: سعيد بتصدر التريند من بداية الشهر

أعرب المطرب محمد عدوية عن سعادته بردود الأفعال حول كليب "على وضعنا" وتصدره الترند لمدة أسبوع كامل، مشيرا إلى أنه سعيد بهذه التجربة.

وأضاف عدوية، خلال بيان صحفي، أنه يجهز للجمهور عدد كبير من المفاجآت، ويقوم بتسجيل أكثر من أغنية ستكون مفاجأة للجمهور، موضحا أنه لا يوجد لديه أي حسابات شخصية على "فيسبوك"، ولا يملك سوى صفحة على الفيسبوك، وحساب على إنستجرام.

وحرص على توجيه شكر خاص لشركة "كلمة"، لصاحبها المنتج ياسر حسنين، ويارا أحمد المسئولة الإعلامية الخاصة به، وإبراهيم العمري مسئول السوشيال ميديا.

يشار إلى أنه من آخر أعمال المطرب محمد عدوية من ألبومه الآخير "حبيبتي غريبة" أغنية "الناس نوعين"، والتي حققت نجاحا كبيرا عقب طرحها على موقع يوتيوب، حيث تخطى عدد مشاهداتها المليون مشاهدة منذ طرحها منذ حوالي 7 أشهر.