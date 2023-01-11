التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات تتجاوز 10 تريليونات درهم في 10 أشهر

ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالإمارات عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) لأكثر من 3ر10 تريليون درهم خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم الأربعاء، وأوردتها وكالة أنباء الإمارات ( وام)، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 4ر32% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 78ر7 تريليون درهم منفذة خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2021.

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال العشرة أشهر الأولى من 2022، بواقع 3ر6 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و998ر3 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

واستحوذ شهر يونيو على النصيب الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة خلال العشرة أشهر الأولي بواقع 162ر1 تريليون درهم.