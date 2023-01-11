مستقبل وطن بقنا: انعقاد المؤتمر الحزبي الأول للمزارعين نهاية الشهر الجاري

أعلن حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا مساء اليوم /الثلاثاء/ عن انعقاد المؤتمر الحزبي الأول للمزارعين نهاية الشهر الجاري بمركز نجع حمادي والذي يضم مراكز " أبوتشت وفرشوط ونجع حمادي " وذلك بهدف توضيح جهود الحكومة في دعم المزارعين والتعرف على المشكلات التي تواجههم والعمل على إيجاد الحلول لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بمقر الحزب بوسط مدينة قنا.

وقال اللواء جمال سالمان الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا إن الحزب يسعى إلى التواصل الميداني مع المزارعين باعتبارهم أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي وأن النهوض بقطاع الزراعة من أهم أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الحزب سيبدأ بمؤتمر موسع مع المزارعين بمركز نجع حمادي ثم مؤتمر بمركز دشنا ثم مؤتمر بمركز قوص وذلك بهدف توضيح خطط عمل الحزب الداعمة لهذا القطاع العريض والتعرف على أهم مشكلاتهم.

من جانبه، قال المحاسب هشام قدوس الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا إن الحزب سيطلق البرنامج الأكبر للتوعية بخطورة المخدرات على المجتمع من خلال عدة آليات منها "الزيارات الميدانية وندوات التوعية والعروض الفنية والرياضية" وغيرها من الآليات وذلك بالتعاون والتنسيق مع صندوق مكافحة المخدرات وكافة الجهات المعنية.

بدوره، كشف عمرو طارق السباعي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا عن بدء الحزب بالمحافظة لتجهيز 15 ألف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وذلك في إطار استعدادات الحزب لاستقبال شهر رمضان المعظم مكلفا جميع الأمانات النوعية بسرعة الانتهاء من تشكيلات أماناتهم والمتابعة الفعالة لكافة الفعاليات التي ينظمها الحزب.

كما أعلنت النائبة سحر صدقي خليفة رئيسية الهيئة البرلمانية لنواب محافظة قنا عن افتتاح معرض حزب مستقبل وطن للسلع الغذائية المخفضة للمواطنين بمركز أبوتشت /السبت/ المقبل مؤكدة أن المعرض يوفر كافة السلع الأساسية والضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة للغاية عن مثيلاتها بالأسواق.

