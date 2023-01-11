 وزير خارجية النمسا يرحب بتمديد المساعدات الإنسانية إلى سوريا - بوابة الشروق
الأربعاء 11 يناير 2023 12:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

وزير خارجية النمسا يرحب بتمديد المساعدات الإنسانية إلى سوريا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 11 يناير 2023 - 12:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 يناير 2023 - 12:26 م

رحب وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، بتمديد برنامج المساعدة الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لمدة 6 أشهر أخرى من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال شالينبرج في تصريحات اليوم الأربعاء: "نظرًا لأن ملايين السوريين بحاجة إلى مساعدات إنسانية، سوف تواصل النمسا المساعدة في تخفيف معاناة المدنيين".

يشار إلى أن السوريين لازالوا يمثلون صدارة الجنسيات التي تتقدم سنويا بطلبات اللجوء إلى النمسا، وقد تجاوز إجمالي طلبات اللجوء في العام الماضي 100 ألف طلب، كما يقوم صندوق الكوارث الخارجية في وزارة الخارجية النمساوية بتقديم مساعدات مستمرة لدعم جهود الإغاثة الإنسانية في سوريا ودول الجوار التي تضم أكبر تجمعات للاجئين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك