وزير خارجية النمسا يرحب بتمديد المساعدات الإنسانية إلى سوريا

رحب وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، بتمديد برنامج المساعدة الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لمدة 6 أشهر أخرى من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال شالينبرج في تصريحات اليوم الأربعاء: "نظرًا لأن ملايين السوريين بحاجة إلى مساعدات إنسانية، سوف تواصل النمسا المساعدة في تخفيف معاناة المدنيين".

يشار إلى أن السوريين لازالوا يمثلون صدارة الجنسيات التي تتقدم سنويا بطلبات اللجوء إلى النمسا، وقد تجاوز إجمالي طلبات اللجوء في العام الماضي 100 ألف طلب، كما يقوم صندوق الكوارث الخارجية في وزارة الخارجية النمساوية بتقديم مساعدات مستمرة لدعم جهود الإغاثة الإنسانية في سوريا ودول الجوار التي تضم أكبر تجمعات للاجئين.