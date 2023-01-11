الأرصاد عن المرتفع الأزوري: مركزه في المحيط الأطلنطي ويجلب كتلا هوائية باردة

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المرتفع الأزوري الذي يضرب البلاد، مركزه في المحيط الأطلنطي لكنه يمتد في فصل الشتاء ويؤثر على مصر وشمال إفريقيا بشكل عام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة "etc"، مساء الأربعاء، أن هذا المنخفض يجلب كتلا هوائية تتسم بأنها منخفضة في درجات الحرارة.

وأوضح أن المسميات في حالات الطقس تُطلق على الكتل الهوائية الثابتة التي لا تتغير كثيرا أو تكون موجودة في مكانها طوال أيام العام.

وأشار إلى تأثر البلاد حاليا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ذاكرا أنه منخفض معتاد في فصل الشتاء ويؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة.

وأوضح أن هذا المنخفض دائما ما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، ويتسبب في تكون سحب رعدية على بعض المحافظات.