الهند تشتري صواريخ دفاع جوي محمولة لنشرها على الحدود مع الصين

أفاد بيان بأن الهند بصدد شراء صواريخ دفاع جوي محمولة لنشرها على طول الحدود مع الصين، وسط تزايد الوجود العسكري في المنطقة ودخول الأعمال العدائية بين البلدين عامها الثالث.



وذكر البيان الذي صدر في وقت متأخر أمس الثلاثاء أن مجلس اقتناء الدفاع، برئاسة وزير الدفاع راجناث سينج، وافق على شراء الصواريخ قصيرة المدى للغاية التي يمكن أن يحملها الجنود، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء.



وقالت وزارة الدفاع: "في ضوء التطورات الأخيرة على طول الحدود الشمالية، ثمة حاجة للتركيز على منظومة أسلحة الدفاع الجوي الفعالة التي يمكن حملها ونشرها بشكل سريع في المناطق الوعرة".



وستهدف هذه الصواريخ إلى تحييد التهديدات الجوية على ارتفاعات منخفضة، من مسافة قريبة، وقد تم تصميمها وتطويرها من قبل "منظمة البحوث والتطوير الدفاعي" الهندية، وهي تماثل صواريخ سطح-سطح طراز "ستينجر اف اي ام-92" أمريكية الصنع.



وأثبتت منظومة الصواريخ الدفاعية هذه فعالية في النزاعات الأخيرة، ويزود البنتاجون أوكرانيا بما لا يقل عن 1600 منظومة صواريخ "ستينجر" لصد الهجمات الجوية الروسية.