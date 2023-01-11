استئناف الرحلات الجوية الداخلية في أمريكا بعد حظرها بسبب عطل فني

أعلنت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية، اليوم الأربعاء، استئناف الرحلات الجوية بعد خلل في نظام الحواسيب أدى إلى تعليق جميع رحلات الطيران الداخلية، ما سبب فوضى في المطارات عبر البلاد.

وقالت إدارة الطيران الاتحادي، عبر موقع تويتر، إن أول طائرات تقلع بعد تعليق الطيران انطلقت من أتلانتا بولاية جورجيا ومطار نيوآرك بمنطقة نيويورك.

وذكرت إدارة الطيران الاتحادي، أنها تحرز تقدما في إصلاح خلل في الحواسيب تسبب في تعليق حركة الطيران الداخلي على مستوى البلاد، قائلة إن الخلل تسبب في تعطيل النظام الذي يقدم للطيارين والطواقم الأرضية معلومات ضرورية بشأن السلامة وإشعارات بخصوص تعليق الطيران.

وقال البيت الأبيض إن سبب العطل لم يتضح بعد.