محافظ أسوان يضع حجر الأساس لمصنع إنتاج مركزات الطماطم بالمنطقة الصناعية

وضع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والسفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، ووفد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، حجر الأساس لمشروع مصنع إنتاج مركزات الطماطم بالمنطقة الصناعية بالعلاقي.

ويقع المصنع على مساحة 8 آلاف متر مربع، وبتكلفة استثمارية 150 مليون جنيه، حيث يستهدف المشروع إنتاج 5 آلاف طن من مركزات الطماطم للتصدير للخارج وللسوق المحلية، كما أن الطن الواحد من مركزات الطماطم ينتج 7 أطن من الطماطم، وكذا إنتاج الصلصة والكاتشب.

وعقب ذلك، وضع محافظ أسوان حجر الأساس لإنشاء المجمع الصناعي لماستر جولد إيجبت للمشغولات الذهبية وتصنيع السبائك بتكلفة استثمارية تصل لأكثر من 700 مليون جنيه، على مساحة ١٥ ألف م2، حيث يضم المجمع الصناعى الأكبر من نوعه في صعيد مصر 3 مصانع لإنتاج المشغولات الذهبية، ومصفاة لتنقية وتصنيع السبائك، ومدرسة تكنولوجيا تطبيقية لتعليم صناعة المشغولات الذهبية لخدمة أبناء المحافظة، ويعتمد مجمع ماستر جولد الصناعي في أسوان على أحدث تكنولوجيات التصنيع الإيطالية التى تضمن فتح أسواق تصديرية كبرى للمنتج المصري.