رئيسة برلمان الاتحاد الأوروبي تقدم 14 إجراء لتعزيز الشفافية

تعتزم رئيسة برلمان الاتحاد الأوروبي روبرتا ميتسولا، تقديم إصلاحات جديدة غدا الخميس، في أعقاب فضيحة كبيرة في الهيئة التشريعية التابعة للاتحاد الأوروبي، حسبما قالت مصادر برلمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقالت المصادر، اليوم الأربعاء، إنه من أجل استعادة ثقة الجمهور في مؤسسة الاتحاد الأوروبي المحاصرة، ترغب ميتسولا في تقديم 14 إجراء لتعزيز الشفافية وجعل التأثير على مشرعي الاتحاد الأوروبي عملا أكثر صعوبة.

وتأتي تلك الخطوة بعدما تم التصويت لإقالة نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي من منصبها بعد اعتقالها هي وثلاثة آخرين بتهمة المشاركة في منظمة إجرامية وغسل أموال وفساد.

وجاء في مسودة الإصلاحات التي ستقدمها ميتسولا والتي اطلعت عليها وكالة الـ (د.ب.أ)، أنه من أجل تقديم ما يسمى بفترة "تهدئة"، لن يسمح لمشرعي الاتحاد الأوروبي السابقين الذين يتلقون بدلا انتقاليا بعد إنهاء فترة عملهم، بالتسجيل للتأثير في القرارات خلال الفترة التي يتلقون فيها البدل المالي.

وتشمل الإصلاحات وفقا للمسودة أيضا اقتراحا لإنهاء تصاريح الدخول الدائمة لمشرعي الاتحاد الأوروبي السابقين. كما سيتعين على جميع الزوار التسجيل عند دخول البرلمان.