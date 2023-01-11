المتمردون في منطقة تيجراي يسلمون أسلحتهم الثقيلة ضمن اتفاق سلام في إثيوبيا

بدأت القوات المعارضة في منطقة تيجراي بإثيوبيا تسليم أسلحتهم الثقيلة للجيش الوطني، مما يعطي دفعة لجهود إنهاء الحرب الأهلية.

وذكر تلفزيون تيجراي الإقليمي إن متمردي تيجراي، الذي يحاربون القوات الاتحادية الإثيوبية منذ عامين، شوهدوا وهم يقومون بتسليم الدبابات ووحدات المدفعية ومركبات مصفحة عند تمركز للجيش خارج اجولاي، على بعد 30 كيلومترا (18 ميلا) بشمال شرق ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي.

وكان قد تم الاتفاق على نزع السلاح وفقا لاتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في جنوب أفريقيا العام الماضي.

وقال الجيش الإثيوبي في بيان" عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الاتحادية وقادة جبهة تحرير شعب تيجراي في جنوب أفريقيا وكينيا، تم نقل أول دفعة من الأسلحة الثقيلة أمس".

وأكد سيلاماويت كاسا، وزير الدولة الإثيوبي لقطاع الاتصالات بالحكومة أن عملية نزع السلاح بدأت.

وقال جيتاشوي رضا المسؤول بجبهة تحرير شعب تيجراي في تغريدة إنه يأمل أن تؤدي هذه الخطوة " لتسريع التطبيق الكامل" لاتفاق السلام.