تحدث مروان عطية لاعب الأهلي الجديد عن حلم المشاركة في منافسات كأس العالم للأندية.

وقال مروان عطية في حواره مع المركز الاعلامي للأهلي: «الحمد لله حققت حلم حياتي باللعب للأهلي، وبعدها سيتحقق حلم آخر، وهو اللعب في كأس العالم للأندية.. تابعت مباريات الأهلي في مونديال الأندية باليابان، وارتبطت في عقلي بذكريات جميلة مع أهداف الفريق بالبطولة، وأتمنى أن نحقق أفضل إنجاز وأن نكتب تاريخًا كبيرا في البطولة العالمية».

وأشار مروان عطية إلى أن المنافسة قوية في بطولة الدوري، وأن الفريق يمتلك حظوظا كبيرة في استعادة اللقب، وكذلك الأمر بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا، وأن الأهلي قادر بدعم جماهيره وما يملكه من عناصر مميزة على المنافسة من أجل الفوز بكل بطولات الموسم الجاري.

وأكد على أن أكثر هدف عالق بذهنه هو هدف محمد أبوتريكة في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2006، ومن بعده هدف محمد مجدي أفشة في نهائي دوري الأبطال عام 2020، وأنه كان يتمنى اللعب بجوار محمد شوقي ومحمد أبوتريكة من بين لاعبي خط الوسط السابقين للأهلي.

وشدد مروان عطية على أن طموحاته مع الفريق بلا حدود، وأنه يتطلع إلى التتويج بكل البطولات، كما وجه رسالة لجماهير الأهلي في ختام حديثه، وقال: «أتمنى أن تستمر جماهير الأهلي ــ كعادتها ــ في دعم الفريق، وعن نفسي أتعهد بأن أقاتل في الملعب، وأن أقدم كل ما في وسعى؛ حتى أصبح عند حسن ظنهم، وعلى قدر مسئولية ارتداء قميص النادي.