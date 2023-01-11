القبض على أحد المتهمين بقتل شاب أمام منزله بكرداسة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على أحد المتهمين بقتل شاب بطلق خرطوش أمام منزله بمنطقة كرداسة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل شاب بطلق ناري أمام منزله بمنطقة كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين أن ملثمين أطلقوا النار على الشاب "محمود. أ"، 30 عاما، بعد أسبوع من عقد قرانه، أثناء خروجه من منزله، ونقله الأهالي إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، وتمكنت القوات من القبض على المتهم الرئيسي فيما تكثف القوات جهودها للقبض على المتهم الهارب.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.