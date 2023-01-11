شركة بيرلسكوني تواجه صعوبة في شراء حصة جديدة في بروسايبن سات1

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تواجه شركة الإعلام والاتصالات الإيطالية ميديا فور يوروب (إم.إف.إي) المملوكة لرئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو بيرلسكوني عقبة أمام خطتها لزيادة حصتها في شركة الإعلام بروسايبن سات1.

وأعلنت وكالة حماية المنافسة الاتحادية النمساوية اليوم الثلاثاء اعتزامها إجراء فحص معمق للصفقة قبل اتخاذ قرار بشأنها.

يذكر أن الشركتين قدمتا في وقت سابق طلبا لمراجعة الصفقة.

تمتلك بروسايبن سات1 محطات تلفزيونية في النمسا.

ولم تعلق الشركة الإيطالية على بيان الهيئة ردا على اتصال وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) وكذلك شركة بروسايبن سات1.

يذكر أن إم.إف.إي هي أكبر مساهم في بروسايبن سات1 بحصة تزيد على 20% من رأس المال وحقوق التصويت. وفي نوفمبر الماضي أعلنت اعتزامها زيادة حصتها إلى 9ر29% من حقوق التصويت.