كشفت إدارة مهرجان أيام قرطاج الموسيقية برنامج دورته الثامنة، المقرر إقامتها في الفترة من 21 إلى 28 يناير الجاري، موضحة أنه يتضمن 40 عرضا من 18 بلدا عربيا وإفريقيا وأوروبيا.

وقالت درصاف الحمداني، المديرة الفنية للمهرجان، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، إن هذه الدورة تشهد غياب المسابقة الرسمية للعام الثاني على التوالي، مبررة أن هذا الخيار جاء للتأكيد على أن أيام قرطاج الموسيقية هي منصة لالتقاء المبدعين الموسيقيين، وللتعبير والتلاقي الفني والثقافي، والتعريف بالأعمال الموسيقية والمشاريع الجديدة، وإبراز المواهب الموسيقية الصاعدة ومساعدتهم في الترويج لأعمالهم عن طريق إتاحة الفرصة لهم للقاء المنتجين والموزعين ووكلاء الأعمال الفنية.

وأشارت إلى أن هذه الدورة تحتفي بمئوية السينما التونسية، كما أنها تتميز بالانفتاح على جميع التعبيرات الموسيقية العالمية، مع الحفاظ على العديد من الفقرات الأخرى، منها: الندوات والتكريمات وورشات "ماستر كلاس"، إضافة إلى برمجة حلقات نقاش حول مسالك الإنتاج والتوزيع، وسلسلة من اللقاءات المهنية؛ لتبادل المعارف والخبرات التي من شأنها أن تحقق الاستفادة للمهنيين خاصة الشباب منهم.

ونوهت الحمداني إلى أن أسعار تذاكر عروض المهرجان ستتراوح بين 10 دنانير و25 دينار، وذلك للحرص على توفير عائدات مالية بهدف المساهمة في تغطية نفقاتها.

فيما أكدت هند مقراني، المكلفة بتسيير المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، أن هذه الدورة ستواصل الاحتفاء باحتضان تونس لقمة الفرنكوفونية جربة 2022، وستحيي أنواعا من المهن الموسيقية، وتحديدا آلات العزف التي شارفت على الاندثار، منها: الطبل والقصبة.

وينقسم برنامج الدورة الثامنة إلى عروض موسيقية كبرى يحتضنها مسرح الأوبرا وعددها 11 عرضا، أهمها عرض "نوستالجيا" للملحن الموسيقي ربيع الزموري، الذي تم إنتاجه بالشراكة مع مسرح أوبرا تونس وكل من الأوركسترا السمفوني التونسي والفرقة الوطنية للموسيقى، ويأتي بمثابة إعادة إحياء موسيقى الأفلام وموسيقى جينيريك الأعمال الدرامية التلفزيونية التي ألفها الزموري، حسبما أوضح منذر فلاح، مدير الإنتاج وعضو الهيئة المديرة للمهرجان.

أما بقية العروض المختارة لهذه الدورة وعددها 29 عرضا، منها 20 عرضا لفنانين تونسيين مقيمين بأرض الوطن وآخرين يقيمون في المهجر، فستتوزع بين مسرح الجهات بمدينة الثقافة وقاعة الريو بالعاصمة.

ويطلق المهرجان في دورته الثامنة قسما جديدا هو "ماركت أيام قرطاج الموسيقية"، وهو معرض موجه لمختلف الفاعلين في القطاع الموسيقي وفي مجال الصناعات الموسيقية، الذي يهدف إلى التعريف بالمنتجات الموسيقية على غرار بائعي إسطوانات "فينيل"، فضلا عن جامعي القطع والآلات الموسيقية والعارضين والعاملين في صناعة وإصلاح وبيع الآلات الموسيقية.

كما سيتم استحداث قسم جديد بعنوان "أيام قرطاج الموسيقية الواقع الافتراضي" بالتعاون مع مركز تونس للاقتصاد الثقافي الرقمي، الذي سيمكن الجمهور من مواكبة عروض موسيقية افتراضية.

وتهتم الندوات المبرمجة بـ"حقوق التأليف والملكية الفكرية"، و"مستقبل موسيقى العالم"، و"الموسيقى التونسية وإمكانات التسويق العالمي"، إلى جانب التطرق إلى مشروع قانون الفنان ودوره الاجتماعي، وأيضا الورشات التكوينية التي تتمحور حول "إدارة الفنانين"، و"محتوى الملفات الفنية"، و"إدراج الفيديو في الإخراج الركحي".

وتكرم إدارة الدورة الثامنة لأيام قرطاج الموسيقية الفنان الفقيد رضا بالحاج خليفة، المعروف باسم "رضا ديكي ديكي"، إلى جانب الفنانة علياء السلامي، والفنان فوزي شكيلي.