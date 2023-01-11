أحمد شاكر: عادل إمام أشاد بتجسيدي شخصية فريد الأطرش في مسلسل أسمهان

قال الفنان أحمد شاكر، إن الفنان الكبير عادل إمام، أشاد بتجسيده شخصية "فريد الأطرش" في مسلسل "أسمهان"، موضحا: "الزعيم قال لي: أنت عملت الدور إزاى، وهو كان مبسوط من عملى وأعجب به".

وأضاف شاكر، خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل في برنامج "من مصر" على قناة CBC: "جسدت شخصية فريد الأطرش 30 حلقة بالمسلسل، وكنت بشوف فريد إنسان طيب ودمه خفيف، ولما كلفت بالشخصية دخلت عالمه وهو شخصية مركبة وجميل جدا، وعنده حلم وعشق للغناء فى جميع ألوانه، وتميز فى الحزن".

وتابع: "كان العمل معمول بأكثر حاجة بتلمس قلوب الناس هو الصدق فى التمثيل، ولما الناس تصدقنى في العمل هيفضل فى وجدانهم".

وأوضح: "رغم أن أغاني فريد فيها حزن، لكن كان فيها تفاؤل والناس حافظة طريقة كلامه، ودخلت فى تحدى ولقيته صاحب حلم جه من سوريا، وكان فى وقت أساتذة فى الغناء عبد الحليم وأم كلثوم وعبد الوهاب، ولكن كان عنده روح وتحدي".

وأضاف: "بعد وفاة أسمهان انفصل فريد الأطرش عامين عن الغناء وبعد كده بدأ مشواره لوحده، وتحول من إنسان حالم إلى فنان قوى وهرم يعنى".