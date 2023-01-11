زيلينسكي يسقط الجنسية عن أربعة أعضاء موالين لروسيا في البرلمان الأوكراني

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إسقاط الجنسية عن أربعة أعضاء موالين لروسيا في البرلمان، يشتبه في أنهم يقيمون الآن في روسيا وحصلوا على الجنسية هناك.

وقال زيلينسكي في خطاب الفيديو اليومي: "إذا اختار نواب الشعب خدمة ليس شعب أوكرانيا، ولكن القتلة الذين جاءوا إلى أوكرانيا، فإن أفعالنا ستكون متناسبة".

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه تم اتخاذ إجراء "بناء على المواد التي أعدها جهاز الأمن الأوكراني ودائرة الهجرة الحكومية في أوكرانيا، ووفقا للدستور".

والأفراد الأربعة هم أندري ليونيدوفيتش ديركاش وتاراس رومانوفيتش كوزاك ورينات رافيليوفيتش كوزمين وفيكتور فولوديميروفيتش ميدفيدتشوك.

ووصل ميدفيدتشوك إلى روسيا في أيلول/سبتمبر في إطار تبادل للأسرى.

ويعتقد أيضا أن ديركاش وكوزاك وكوزمين موجودون في البلد المجاور ويشتبه في أن الأربعة يحملون الجنسية الروسية.

ويمثل المشرعون الأربعة حزب المعارضة الأوكراني الموالي لروسيا "منصة المعارضة - من أجل الحياة"، الذي تم حظره بعد بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير من العام الماضي.

وعلى الرغم من أن المادة 25 من الدستور الأوكراني تحظر إلغاء الجنسية الأوكرانية ، إلا أن القانون الأوكراني لا ينص على الجنسية المزدوجة ، مما يعني أن أي شخص يحمل جنسية أخرى قد يفقد الجنسية الأوكرانية.

وفقا للدستور، يمكن أن يكون فقدان الجنسية بمثابة أساس لإلغاء عضوية البرلمان.

ووفقا لتقارير إعلامية غير مؤكدة، قام زيلينسكي أيضا بإسقاط الجنسية عن 13 من رجال الدين رفيعي المستوى من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، التي لطالما ارتبطت بموسكو، في نهاية العام الماضي.