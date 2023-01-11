فصل التيار الكهربائي بمغذي الرياض وانقطاع مياه الشرب بـ 5 قرى ببيلا

أعلنت شركة الكهرباء بكفر الشيخ عن فصل التيار الكهربائي من مغذي الزاوية التابع لمركز الرياض من الساعة التاسعة، صباح الغد الأربعاء، حتى الساعة الـ12 ظهراً، لأعمال الصيانة.



كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، انقطاع المياه عن مناطق (الجرايدة، و منشية الجرايدة، وثريوه، الترزي)، لمدة 12 ساعة بدءاً من الساعة 7 صباح غدا الأربعاء، وحتى الساعة 7 مساء الغد.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه نظرا لأعمال الصيانة بمحطة مياه الجرايدة، وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.