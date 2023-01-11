 الصين: زيادة الطلعات الجوية باتجاه تايوان بسبب التواطؤ العسكري للجزيرة مع أمريكا - بوابة الشروق
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الصين: زيادة الطلعات الجوية باتجاه تايوان بسبب التواطؤ العسكري للجزيرة مع أمريكا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 11 يناير 2023 - 11:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 يناير 2023 - 11:09 ص

قالت الصين، إن زيادة عدد الطائرات الحربية، التي ترسلها باتجاه تايوان، يعود إلى "التواطؤ العسكري" للجزيرة مع الولايات المتحدة، مما يلقي الضوء على دوافع بكين وراء هذا النشاط التهديدي.

وقال ما شياوجوانج، أحد المتحدثين باسم "مكتب شؤون تايوان" في الصين، اليوم الأربعاء، في إفادة صحفية بالعاصمة بكين إن التدريبات التي يجريها "جيش تحرير الشعب" هي تحذير نمطي ضد الاستفزاز المتزايد من جانب تايبيه، الذي أضر بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وأضاف المتحدث، أن سلطات الحزب التقدمي الديمقراطي كثفت مؤخرا التواطؤ العسكري مع أمريكا، في إشارة إلى الحزب الحاكم في تايوان بزعامة الرئيسة، تساي إينج-وين.

وفي معرض رد المتحدث على سؤال عما ينطوي عليه "التواطؤ" على وجه التحديد، قال: "الحقائق واضحة" مضيفا أن "كل الأشخاص الذين يعيشون على الأرض يعرفون ذلك".


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