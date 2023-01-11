زيادة طلبيات الطائرات لدى بوينج

سجلت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج أداء قويا خلال العام الماضي مع الزيادة الكبيرة في عدد طائرات الركاب والشحن التي سلمتها للعملاء خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق، بعد مرورها بعدة سنوات صعبة.

وقالت الشركة مساء أمس الثلاثاء إنها سلمت خلال الربع الأخير من العام الماضي 152 طائرة مقابل 99 طائرة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وسلمت الشركة خلال العام الماضي ككل 480 طائرة بزيادة نسبتها 41% عن عام 2021.

وأضافت الشركة في بيان صحفي أنها ستعلن المزيد من تفاصيل النتائج المالية للربع الأخير من العام الماضي يوم 25 كانون الثاني/يناير الحالي.

وفي بيان منفصل، قالت الشركة إنها سجلت خلال العام الماضي طلبيات قدرها 774 طائرة بعد حساب الإلغاءت وانتهاء المحادثات، بما في ذلك 561 طائرة من طرز بوينج 737 و213 طائرة من الطائرات ذات الممرين.

وبحلول 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي وصل إجمالي الطلبيات التراكمية لدى الشركة إلى 4578 طائرة.