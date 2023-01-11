مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعرب عن أمله في لقاء بوتين قريبا

أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، عن أمله في مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا.

ورد جروسي، على سؤال خلال مقابلة مع قناة "راين نيوز 24" الإيطالية عن لقاء وشيك مع الرئيس الروسي، قائلا: "أتوقع وآمل أن أتمكن من القيام بذلك"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

ووفقا له، خلال اجتماع الخريف في سان بطرسبورج، اتفقا على مواصلة الحوار حول مشكلة محطات الطاقة النووية.

وتابع جروسي: "قال بوتين إن هذا عمل تقني وهو مستعد للقيام بذلك"، مضيفا "يجب أن نكون أقرب إلى حل، أكرر هذا ليس مستحيلا".

وفي نفس المقابلة مع التلفزيون الإيطالي، قال جروسي سابقا إنه سيسافر إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل، وبعد ذلك يتوقع أن يزور روسيا.

وزار رافائيل جروسي في 11 أكتوبر الماضي، مدينة سان بطرسبورج الروسية حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان جروسي يصف سابقا اتصالاته مع بوتين بأنها مهمة للغاية من حيث ضمان أمن منشآت الطاقة النووية بما فيها محطة زابوروجيا النووية.

كما زار جروسي كييف مرتين لإجراء لقاءات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.