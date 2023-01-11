 رئيس تنشيط السياحة: موكب المومياوت جذب السياح ونستهدف ترسيخ سياحة الأفراح في مصر - بوابة الشروق
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رئيس تنشيط السياحة: موكب المومياوت جذب السياح ونستهدف ترسيخ سياحة الأفراح في مصر

خالد حسام الدين
نشر في: الأربعاء 11 يناير 2023 - 6:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 يناير 2023 - 6:55 ص

قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن حفل موكب نقل المومياوت الملكية وطريق الكباش أحداث أعطت السياحة المصرية الكثير من الامتيازات لجذب السياحة.

وعلق عمرو القاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، قائلا "إقامة فرح هندي في مدينة شرم الشيخ، يعد مجرد بداية جيدة لسياحة الأفراح في مصر، وتم التعاقد مع اتحاد منظمي حفلات الزفاف الهندي EMF Global، وذلك لإقامة الفرح الهندي في مدينة شرم الشيخ.

وأوضح أن سياحة الأفراح هي من ضمن أنواع السياحات المختلفة، وهذه السياحة من الأنواع المستهدفة خلال الفترة الحالية، كما أن إقامة أول فرح لعائلة هندية هو البداية في هذا المجال، مؤكدا أن هناك طبقة من الهند تتكلف أفراحهم ملايين الدولارت، مما يعد استثمار جيد لمصر، ويعتبر حدث ضخم وبه الكثير من التفاصيل.

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