موسكو: تعيين جيراسيموف قائدا للقوات الروسية في أوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تعيين رئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف، قائداً للمجموعة المشتركة للقوات الروسية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن وزارة الدفاع، قولها إن تعيين جيراسيموف جاء ضمن تعيينات جديدة أجراها وزير الدفاع سيرجي شويجو على قيادة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وجاء في القرار أن نواب جيراسيموف هم: القائد العام للقوات الجوية ولواء الجيش سيرجي سوروفيكين، والقائد العام للقوات البرية ولواء الجيش أوليج ساليكوف، ونائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية العقيد ألكسي كيم.