وفاة الكاردينال الأسترالي جورج بيل عن 81 عاما

توفي الكاردينال الأسترالي جورج بيل عن عمر ناهز 81 عاما في روما ، حسبما قال رئيس أساقفة سيدني، أنتوني فيشر، في منشور على فيسبوك.

وأكدت الأبرشية، التي شاركت المنشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك، صحة المنشور لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال فيشر في المنشور: "بحزن عميق يمكنني أن أؤكد وفاة نيافة الكاردينال جورج بيل في روما في الساعات الأولى من صباح اليوم".

وكان بيل كبير أمناء خزانة الفاتيكان السابق ومستشارا مقربا للبابا فرنسيس.

وحكم على بيل بالسجن لمدة ست سنوات في عام 2018 لاعتدائه جنسيا على فتيين في كاتدرائية بملبورن عام 1996 ، ليصبح أعلى رجل دين كاثوليكي يدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

وقضى 13 شهرا فقط من عقوبته قبل أن تلغي المحكمة العليا في أستراليا إدانته في الاستئناف في أبريل 2020.