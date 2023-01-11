كيا تستثمر 245 مليون دولار في الهند لتطوير سيارات كهربائية

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تعتزم شركة كيا الكورية الجنوبية للسيارات استثمار 20 مليار روبية هندية (245 مليون دولار) في الهند على مدى الأربع إلى الخمس سنوات القادمة، لتطوير سيارات كهربائية في أحد أسواقها الأسرع نموا.

وقال رئيس المبيعات في شركة كيا، هارديب سينج برار، لوكالة بلومبرج للأنباء، على هامش معرض "إنديا أوتو اكسبو2023" للسيارات في نيودلهي، اليوم الأربعاء، إن الشركة الشقيقة لهيونداي ستطلق أول سيارة كهربائية مصنوعة محليا في الهند عام 2025.

يشار إلى أن كيا تبيع حاليا سيارة كهربائية واحدة في الهند.

وأكدت كيا توجهها إلى الطاقة النظيفة، وأعلنت في وقت سابق عزمها تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045.

وبدأت كيا إنتاج السيارات على نطاق واسع في ولاية أندرا براديش بجنوب الهند عام 2019.

وتبيع كيا حاليا خمس سيارات في الهند، منها سيارة الدفع الرباعي "سيلتوس الكروس أوفر"، أحد أفضل الموديلات مبيعا في البلاد في هذا القطاع.