وزيرة الهجرة تعلن إنشاء شركة واستحداث منصب لجذب استثمارات خارجية

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة تطرح العديد من المحفزات الاستثمارية، ومن ثم يتم نقلها للمصريين للخارج.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين، على شاشة "النهار"، مساء الأربعاء، أن الوزارة تعمل على إنشاء شركة لجذب استثمارات من المصريين بالخارج، مؤكدا أن الدولة حريصة باستمرار على التواصل مع هذه الفئة.

وأوضحت أنه سيتم تشكيل منصب جديد وهو مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الاستثمارية والاقتصادية نظرا لتعدد المشروعات والفرص التي تحظى باهتمام المصريين بالخارج.

ولفتت إلى إعداد قائمة بالأولويات التي تحظى باهتمام المصريين في الخارج للبدء في طرح فرص استثمارية، تكون داعمة للاقتصاد الوطني.

وكانت وزيرة الهجرة، قد عقدت اجتماعا مع أحمد صبحي رئيس قطاع الاستثمار ببنك مصر وممثلون آخرون من القطاع؛ لمناقشة اليات جديدة لجذب التدفقات النقدية من المصريين العاملين بالخارج وسبل استثمارها بالشكل الأمثل لتعظيم العائد على الاستثمار.

وقالت الوزيرة إن الهدف من الاجتماع هو مناقشة محور الاستثمار الذي كان من بين التوصيات التي خرج بها المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، والذي تبلور حول أن يتم إنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج لاستثمار أموالهم وإيجاد مزايا تشجعهم على تحويل مدخراتهم إلى مصر.