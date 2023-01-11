وزارة الصحة تكشف عن خطتها خلال عام 2023 بمحافظة سوهاج

قال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، إنه في إطار سعي الوزارة لرفع مستوى الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، فإن خطة الوزارة في 2023 بمحافظة سوهاج تشمل رفع كفاءة مستشفى سوهاج العام، وتشغيل مبنى الطوارىء والعناية المركزة بمستشفى طهطا العام، وكذلك بدء استلام وتشغيل مستشفى جهينة المركزي ومستشفى جرجا العام، وكذلك استكمال الأعمال الإنشائية في باقي المستشفيات المركزية بمراكز المحافظة الـ11 تباعا.

وأضاف عبد الغفار -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن خطة وزارة الصحة والسكان في محافظة سوهاج 2023 تشمل إنشاء المبنى الرئيسي لمستشفى طهطا المركزى "المرحلة الأولى"، ورفع كفاءة وتطوير مجمع المحارق للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بمنطقة الكوثر، وتطوير ورفع كفاءة مركز الإسعاف الرئيسي لفرع سوهاج، وكذلك استلام وتشغيل وحدات ومراكز طب الأسرة بمراكز وقرى حياة كريمة لخدمة الأهالي بالمحافظة.