الأمين العام للناتو يناقش الأمن والدفاع مع هيئة المفوضين الأوروبيين

يشارك الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "ناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، في جلسة مع هيئة المفوضين الأوروبيين لمناقشة قضايا الدفاع والأمن.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للناتو، أنه من المقرر أن يعقد ستولتنبرج مؤتمرا صحفيا بجانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قبل انعقاد الجلسة مع المفوضين الأوروبيين .

وتتألف هيئة المفوضين من رئيسة المفوضية وثمانية نواب لها يشملون ثلاثة نواب تنفيذيين، بجانب والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، و18 مفوضًا، كل منهم مسؤول عن حقيبة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي تجمعهما شراكة استراتيجية في مجالات الدفاع والأمن، لاسيما وأن معظم دول الاتحاد الأوروبي عضوة في حلف الناتو.