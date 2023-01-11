كندا تسجل 1423 إصابة جديدة و29 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت كندا 1423 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و29 حالة وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و530 ألفا و402 إصابة، والوفيات إلى 49 ألفا و760.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 96 مليونا و417 ألفا و122 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.