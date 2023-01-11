قضت محكمة بمدينة مارسيليا جنوبي فرنسا، بسجن 15 شخصا من فرنسا وبلجيكا وهولندا، لمدد تتراوح ما بين ثمانية أشهر وأربع سنوات في قضية احتيال تتعلق بلحم الخيل.

وأفادت صحيفة "لا بروفانس"، بأن المحكمة قضت اليوم الأربعاء، بأن المتهمين عالجوا لحوم خيل غير صالحة للاستهلاك الآدمي على مستوى كبير ومنظم.

واستخدم الجناة، بدافع الرغبة في تحقيق الربح، أختاما ووثائق طبية مزورة لإدخال لحوم خيول فاسدة إلى دورة الاستهلاك، حسبما قالت سيلين باليريني رئيسة هيئة المحكمة في إيضاحها لحيثيات الحكم.

وذكرت قناة "بي إف إم تي في" أن المحكمة حددت تاجري لحم خيل بالجملة أحدهما بلجيكي والآخر هولندي باعتبارهما الجناة الرئيسيين. وصدر حكم ضد كل منهما بالسجن أربع سنوات، وتم وقف التنفيذ في سنتين منهم.

كما تم تغريم البلجيكي الذي ذبح المئات من الخيول غير الصالحة للاستهلاك جنوبي فرنسا 100 ألف يورو (107417 دولارا). ويتعين على المتهم الهولندي سداد غرامة قيمتها 75 ألف يورو.

كما صدر حكم بسجن بائع لحم خيل فرنسي بالجملة أربع سنوات، مع وقف التنفيذ في ثلاث منهم. ويتعين على التاجر الذي كان يزود جزاري الخيول جنوبي فرنسا دفع غرامة قيمتها 75 ألف يورو.