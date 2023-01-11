كندا تشتري نظام دفاع صاروخي أمريكي لصالح أوكرانيا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، اليوم الثلاثاء، عن أن كندا ستشتري نظام دفاع صاروخي أمريكي الصنع لأوكرانيا.

جاء هذا خلال قمة قادة أمريكا الشمالية في مكسيكو سيتي اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع بين رئيس الوزراء جاستن ترودو والرئيس الأمريكي بايدن.

وذكر بيان صدر لمكتب رئيس الوزراء الكندي أن ترودو أبلغ بايدن أن كندا ستشتري نظام صواريخ "أرض-جو" متقدم لأوكرانيا.

وقد أكدت وزارة الدفاع الكندية عملية الشراء في بيان صحفي، أوضحت خلاله أن تبرع كندا بنظام الصواريخ سيساعد أوكرانيا على تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها ضد الهجمات الجوية المدمرة على المواقع العسكرية والبنية التحتية المدنية الحيوية والمراكز السكانية.

وتتكلف عملية الشراء حوالي 406 ملايين دولار تأتي من بين 500 مليون دولار من المساعدات لأوكرانيا التي أعلن عنها ترودو في نوفمبر 2022.