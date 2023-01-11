القبض على طالب بتهمة قتل معلمته داخل فصل في غرب ألمانيا

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ألقت السلطات الألمانية القبض على فتى /17 عاما/ بتهمة قتل معلمته بفصل دراسي في بلدة إيبنبورين غربي ألمانيا ، وفقا لما ذكره متحدث باسم مكتب المدعي العام في مونستر مساء الثلاثاء.

وقال المتحدث إن الفتى المراهق اتصل بخدمات الطوارئ بنفسه بعد الجريمة وسلم نفسه دون مقاومة.

وزار المشتبه به المعلمة /55 عاما/ التي كانت بمفردها، بمدرسة مهنية في فترة ما بعد الظهر، وفقا للتحقيق حتى الآن، والذي لا يزال في المراحل المبكرة.

ووصلت وحدة كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث مع العديد من سيارات الدورية وطائرة إنقاذ مروحية وسيارة إسعاف.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن تشريح جثة المعلمة ومثول الفتى المحتمل أمام قاض سيجريان اليوم الأربعاء على أقرب تقدير.

ولا يزال من غير المعروف سبب بقاء المعلمة بمفردها في الفصل في فترة ما بعد الظهر ويبدو أن الطالب كان يعرف ذلك.

وتأتي هذه الجريمة بعد هجوم مماثل وهجوم تم إحباطه في مدرستين ألمانيتين في السنوات الأخيرة.

ويُحاكم تلميذ آخر حاليا أمام المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف بتهمة التخطيط لحمام دم كبير في مدرسته في إيسن، حيث استهدف معلمين وتلاميذ، وفقا للائحة الاتهام.

وبحسب مكتب المدعي العام الاتحادي، خطط الطالب للجريمة بالقنابل الأنبوبية كهجوم إرهابي بدافع التطرف اليميني.