حملات على الأسواق بقرى ومدن كفر الشيخ وتحرير محاضر للمخالفين

نظمت مجالس مدن دسوق وسيدي سالم وبيلا بمحافظة كفر الشيخ، حملات على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ، لتحقيق الانضباط وتوفير السلع الغذائية داخل الأسواق، حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، حملة تموينية أسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة، منها 5 محاضر بيئة، و4 محاضر صحة، ومحضر تموين.

وقاد السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملات أسفرت عن تحرير 15 محضرا متتوعا، منها 5 محاضر لعدم الاعلان عن الاسعار، و8 محاضر تموينية لمخابز لنقص الوزن، ومحضرين لعدم وجود رخصة، وتم ضبط عدد من بطاقات التموين لدى أصحاب مخابز.

وأشرف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، على حملة تموينية على الأسواق والمحال التجارية، لتحقيق الانضباط وتوفير السلع الغذائية داخل الأسواق، حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين، وتم تحرير 3 محاضر متنوعة، منها محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لعدم حمل شهادة صحية.