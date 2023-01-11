 السويد: بدء نظر استئناف من إيراني مسجون مدى الحياة لتورطه في عمليات إعدام جماعية - بوابة الشروق
الأربعاء 11 يناير 2023 11:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

السويد: بدء نظر استئناف من إيراني مسجون مدى الحياة لتورطه في عمليات إعدام جماعية

علم دولة السويد
علم دولة السويد
د ب أ
نشر في: الأربعاء 11 يناير 2023 - 10:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 يناير 2023 - 10:53 م

بدأت محكمة في العاصمة السويدية، اليوم الأربعاء، نظر استئناف مقدم من رجل إيراني مسجون مدى الحياة بسبب تورطه في عمليات إعدام جماعية في إيران.

وفي بداية جلسة الاستماع، اتهم الرجل سلطات السجن السويدي بمعاملة مثل التعذيب، حسبما أفادت الإذاعة الوطنية ووكالة أنباء "تي تي". وعندما رفض الرجل التوقف عن التحدث، تم طرده من قاعة المحكمة في سولينتونا في شمال ستوكهولم.

وقد صدر بحق الرجل (61 عاما) حكم بالسجن مدى الحياة في ستوكهولم في يوليو عام 2022، لدوره في إلإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في إيران.

وقضت المحكمة في ذلك الوقت بأن التحقيقات أظهرت أنه في عام 1988 شارك الرجل مع آخرين في الجرائم التي تم تصنيفها جرائم خطيرة ضد القانون الدولي وبأنها جرائم قتل، وباسم مستعار، قاد الرجل السجناء في سجن قرب طهران إلى موقع الإعدام.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك