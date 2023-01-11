السويد: بدء نظر استئناف من إيراني مسجون مدى الحياة لتورطه في عمليات إعدام جماعية

بدأت محكمة في العاصمة السويدية، اليوم الأربعاء، نظر استئناف مقدم من رجل إيراني مسجون مدى الحياة بسبب تورطه في عمليات إعدام جماعية في إيران.

وفي بداية جلسة الاستماع، اتهم الرجل سلطات السجن السويدي بمعاملة مثل التعذيب، حسبما أفادت الإذاعة الوطنية ووكالة أنباء "تي تي". وعندما رفض الرجل التوقف عن التحدث، تم طرده من قاعة المحكمة في سولينتونا في شمال ستوكهولم.

وقد صدر بحق الرجل (61 عاما) حكم بالسجن مدى الحياة في ستوكهولم في يوليو عام 2022، لدوره في إلإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في إيران.

وقضت المحكمة في ذلك الوقت بأن التحقيقات أظهرت أنه في عام 1988 شارك الرجل مع آخرين في الجرائم التي تم تصنيفها جرائم خطيرة ضد القانون الدولي وبأنها جرائم قتل، وباسم مستعار، قاد الرجل السجناء في سجن قرب طهران إلى موقع الإعدام.