 كوريا الجنوبية تسجل أكبر إضافات في عدد الوظائف منذ أكثر من 20 عاما - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل أكبر إضافات في عدد الوظائف منذ أكثر من 20 عاما

د ب أ
نشر في: الأربعاء 11 يناير 2023 - 3:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 يناير 2023 - 3:34 ص

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية سجلت أكبر إضافات وظيفية منذ أكثر من 20 عاما في عام 2022 ، حيث عادت البلاد تدريجيا إلى طبيعة ما قبل جائحة كورونا.

وارتفع عدد العاملين بمقدار 816 ألفا في عام 2022 عن العام السابق، وفقا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية ونقلتها وكالة يونهاب للأنباء.

ويمثل هذا أكبر رقم منذ عام 2000 ، عندما سجلت البلاد زيادة سنوية قدرها 882 ألف وظيفة.

كما شهدت قراءة العام الماضي ارتفاعا كبيرا عن النمو البالغ 370 ألفا في عام 2021.

وأضافت كوريا الجنوبية وظائف للشهر الـ 22 على التوالي في ديسمبر، لكن النمو استمر في التباطؤ للشهر السابع على التوالي وسط مخاوف بشأن الركود الاقتصادي.

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