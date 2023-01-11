أمريكا: تأجيل وإلغاء مئات الرحلات الجوية إثر عطل فني كبير

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أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية ونظام تتبع الرحلات الجوية، اليوم الأربعاء، تضرر حركة الطيران في الولايات المتحدة بشدة، وتأجيل مئات الرحلات وإلغاء العديد منها، إثر عطل فني كبير.

وذكر موقع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية الإلكتروني أن عطلا أصاب النظام الذي يوفر للطيارين والموظفين الأرضيين معلومات بشأن حدوث اضطرابات في الرحلات الجوية.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، عبر تويتر، "تأثرت العمليات عبر نظام المجال الجوي الوطني"، وأضافت أن النظام "يتم إعادة تحميله".

وقالت إدارة الطيران "رغم أن بعض الوظائف بدأت في العودة للعمل، فإن عمليات نظام المجال الجوي الوطني لا تزال محدودة".

وذكر موقع تتبع رحلات الطيران "أوير دوت كوم" الإلكتروني أنه، بحلول الصباح، تم تأجيل أكثر من 1250 رحلة داخل الولايات المتحدة أو من وإلى الولايات المتحدة وتم إلغاء أكثر من 100 رحلة.

ولم يتضح إلى أي مدى كان عطل الكمبيوتر هو السبب وراء الاضطرابات.