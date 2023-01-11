 نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ووحدة التقنين بأبوتشت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ووحدة التقنين بأبوتشت

حمادة عاشور
نشر في: الأربعاء 11 يناير 2023 - 3:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 يناير 2023 - 3:05 م
تفقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز أبو تشت لمتابعة انتظام سير العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار جهود محافظة قنا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال نائب محافظ قنا، إن المراكز التكنولوجية نجحت في تحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من المحليات، والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات، وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

وعقب ذلك عقد نائب محافظ  قنا اجتماعا مع مسئولي ملف التقنين بالمركز؛ للتعرف علي أخر مستجدات موقف التقنين، ووجه بسرعة إنهاء المعاينات وتقييم الأراضي، ورفع تقرير إلى وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة، حتي يتسني للمسؤولين ولجنة التقييم النهائي استكمال إجراءتها، ومن ثم تسليم العقود للمستفيدين، وتحصيل مستحقات الدولة.

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