مسلسل ابوت إليمنتري يحصد 3 جوائز جولدن جلوبز

فاز مسلسل "ابوت إليمنتري" بجائزة جولدن جلوبز لأفضل مسلسل موسيقي أو كوميدي، كما فازت بطلة المسلسل كوينتا برونسون بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي أو موسيقي.



كما حاز بطل المسلسل تايلر جيمس على جائزة أفضل ممثل مساعد.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مسلسل هاوس اوف دراجون فاز بجائزة جولدن جلوبز لأفضل مسلسل درامي، وذلك في النسخة الـ80 من الحفل الذي أقيم حضوريا مساء أمس الثلاثاء.



وفاز مسلسل " ذا وايت لوتس" على جائزة أفضل مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني، وحازت بطلته جينفير كوليدج على جائزة أفضل ممثلة مساعدة.



وحاز الممثل إيفان بيترز على جائزة أفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني عن دوره في مسلسل " ذا جيفري دامر ستوري"، وفازت الممثلة زيندايا على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "ايفوريا".